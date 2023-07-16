Beyoğlu'nda Çıkan Yangın Seralara ve Kulübelere Zarar Verdi

Beyoğlu'nda çiçek seralarının bulunduğu alandaki ahşap kulübe çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer seralara ve kulübelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

Beyoğlu'nda, çiçek seraların bulunduğu alandaki ahşap kulübe çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Serdengeçti Sokak'ta sera alanında bulunan ahşap kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın diğer seralara ve kulübelere sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Kulübenin tamamen yandığı, seraların da zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.