Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarı Taksim Meydanı yönünde çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı.

BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarı Taksim Meydanı yönünde çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün arka kısmını kaplayan alevlere müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.


Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın (1)

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın (1)

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın (1)

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın (1)

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın (1)

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde yangın (1)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title