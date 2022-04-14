Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2) - Haberler

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Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)

AA - Güncel
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İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan çift katlı İETT otobüsünde büyük hasar oluştu.

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan çift katlı İETT otobüsünde büyük hasar oluştu.

Beylikdüzü-Taksim seferini yapan Fırat Aras idaresindeki İETT otobüsünde Tarlabaşı Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Motor kısmında çıkan yangını fark eden otobüs şoförü aracı durdurdu, yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, otobüste büyük çapta hasara yol açtı.

Araçtaki yangın nedeniyle bölgede trafik akışında yoğunluk oluştu.

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)

AA / Güncel

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