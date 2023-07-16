Beyoğlu'nda Çiçek Sera Yangını

BEYOĞLU'nda çiçek serası alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken serada hasar meydana geldi.

Yangın, Piyalepaşa Mahallesi Serdengeçti Sokakta bulunan çiçek serasında saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Serada henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangına müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken serada hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman sokağı kapladı. Bazı vatandaşlar dumandan etkilenmemek için ağızlarını kapatırken bazıları ise kaçarak dumandan korunmaya çalıştı. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.