Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda Çatı Çökmesi: Park Halindeki Araçlara Beton Parçaları Düştü

Beyoğlu'nda Çatı Çökmesi: Park Halindeki Araçlara Beton Parçaları Düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir binanın çatısında meydana gelen çökme sonucu, çatıdan kopan beton parçaları park halindeki dört aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

BEYOĞLU'nda bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Bülbül Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri olarak kullanılan ancak olay sırasında kapalı olduğu öğrenilen 3 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında çatıdan kopan beton parçaları 4 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturabilecek parçaları alarak temizledi. Olay anını anlatan Doğan Can, "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu. Sanki deprem oluyor sandım. Çıktım baktım ki; şu öndeki terek aşağı uçuyor arabaların üzerine, bina çöktü patladı birden bire. Dışarıda arabalarda hasar var, insanlarda sıkıntı yok. İnsanlar toplandı peşinden itfaiye geldi. İçeride hiç kimde kimse yoktu. En üst katta biri var o da erken paydos edip gitmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Acil Durum Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Beyoğlu Güncel Polis Yaşam Kaza

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü

'İncel' şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 7-8 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ekim Aliağa, Dikili, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KYK yemeğinde domuz eti mi çıktı? KYK Rosto köfte'de domuz eti mi var? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Çukurova, Ceyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 7 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.