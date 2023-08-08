Beyoğlu'nda Çalıntı Motosiklet Kullanarak Telefon Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda çalıntı motosiklet kullanarak 11 kişinin telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin daha önceden 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

BEYOĞLU'nda çalıntı motosiklet kullanarak 11 kişinin telefonunu çalan Abed T. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 31 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin cep telefonu çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda yolda yürüyen vatandaşların yanlarına motosikletle yaklaşarak kapkaç yöntemiyle cep telefonlarını çalan şüpheliler hakkında emniyet soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin bazı kapkaç anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkte bir motosikletle gözlerine kestirdikleri kişilerin yanına yaklaştıkları ardından cep telefonlarını çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 31 KEZ YAKALANMIŞ

Polis çalıntı olduğunu tespit ettiği motosikletin izini sürerek şüphelilerden birine ulaştı. Suriyeli şüpheli Abed T., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin benzer suçlardan daha önceden 31 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı dosyadan işlem yapılan şüpheli Abed T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.