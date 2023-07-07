Beyoğlu'nda büfeye silahla ateş açan sanıklar tahliye edildi

İstanbul Beyoğlu'nda büfeye silahla ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklar Ahmet ve Abdulhamit Polat'ın tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

İstanbul Beyoğlu'nda büfeye silahla ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklar Ahmet ve Abdulhamit Polat'ın tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet ve Abdulhamit Polat, müşteki Ahmet Kutluca ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, tahliyelerini istedi.

Abdulhamit Polat'ın avukatı İlker Batu Erdoğan, olay anına ilişkin kamera kayıtlarında da elinde silah olmadığı görülen müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Sanığın 9 aydır tutuklu olduğunu anımsatan Erdoğan, haksız tahrik indirimleri uygulanarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Polat ve Abdülhamit Polat'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştıran heyet duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'ndaki bir büfenin önünde 3 Ekim 2022'de sanık Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat'ın yabancı uyruklu kadınlarla tartıştıkları kaydediliyor.

Dükkan sahibi Kasım Kutluca'nın müdahalesi üzerine Ahmet Polat'ın Kasım Kutluca'nın oğlu müşteki Ahmet Kutluca'yı tehdit ettiği belirtilen iddianamede, yaklaşık yarım saat sonra sanıkların maskeyle olay yerine döndüğü ve Ahmet Polat'ın içinde müşteki Kutluca'nın bulunduğu büfeye doğru ateş açtığı anlatılıyor.

İddianamede, Ahmet Polat'ın "tehdit", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 10 yıl 1 aydan 21 yıla kadar hapis, Abdulhamit Polat'ın da "mala zarar verme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.