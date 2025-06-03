Beyoğlu'nda Bodrum Katında Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Bodrum Katında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada duman yayılması sonucu bazı sakinler tahliye edildi.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kalyoncukulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 13.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın sırasında binaya yayılan duman nedeniyle daire sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanın yan taraftaki binaya sirayet etmesi sonucu bir kişi 2 kedisini de alarak dışarı çıktı.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar

Özel'den kayyum resti: Seçim olmadan gelecek adamı...
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.