Beyoğlu'nda bir serada çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir serada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Beyoğlu'nda bulunan bir serada çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir serada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Serdengeçti Sokak'ta bulunan bir serada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Edinilen bilgiye göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Çevredeki vatandaşlar yaşanan anları cep telefonuyla kaydetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın sokaktaki diğer binalara sıçramadan söndürülebildi.