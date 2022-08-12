Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelisi 5 kişi yakalandı İstanbul Beyoğlu'nda darbedilen kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beyoğlu'nda darbedilen kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde Serhat A'nın (20) darbedilerek bir araçla yol kenarına bırakıldıktan sonra öldüğünün anlaşılması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin, kullandıkları aracın plakasından kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla H.Y, E.K, H.K, B.O. ve A.G'yi yakaladı. Cinayetin borç meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. AA / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Beyoğlu Güncel Haberler

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