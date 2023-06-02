Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden 2 sanık hakim karşısında

Beyoğlu'nda büfeye silahla ateş ettikleri gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Polat ve Abdülhamit Polat, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Polat, olay günü alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını belirterek, ateş ettiği silahı bir hafta önce metruk binada bulduğunu ifade etti.

Sanık Polat, müştekileri öldürme kastıyla ateş etmediğini öne sürerek tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanık Abdülhamit Polat, olayın yaşandığı gece saat 23.00'de Tarlabaşı'nda Ahmet Polat ile buluştuklarını, bir mekanda alkol aldıktan sonra onun evine giderken börekçiye uğradıklarını anlattı.

Börekçideki yabancı uyruklu kadınlarla aralarında sorun çıktığını, kadınların kendilerine hakaret ettiğini ileri süren Polat, bunun üzerine müştekilerin kendisine yumruk atıp müdahale ettiğini öne sürdü.

Polat savunmasında, "Müştekileri öldürme ya da yaralama kastımız yoktu. Zorumuza gitti, bir gaflete geldik o yüzden ateş ettik. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada dinlenilen dükkan sahibi müşteki Kasım Kutluca, sanıkların dükkanın önünde kadınlarla tartıştıklarını, kendilerine gitmelerini söylediğini, bunun üzerine sanık Abdülhamit Polat'ın kendisine küfrettiğini belirtti.

Sanık Ahmet Polat'ın şişe fırlattığını ifade eden Kutluca, "Dükkanımız 1 gün kapalı kaldı, 25 bin ile 30 bin lira arasında zararımız olmuştur, şikayetçi değilim." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere Cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırarak sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2022'de Beyoğlu'ndaki Kasım Kutluca'ya ait bir işyerinin önünde sanıklar Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat'ın yabancı uyruklu kadınlarla tartıştıkları anlatılıyor.

Kasım Kutluca'nın tartışmaya müdahale etmesi üzerine sanık Ahmet Polat'ın, bu kişinin oğlu müşteki Ahmet Kutluca'yı tehdit ettiği aktarılan iddianamede, yaklaşık yarım saat sonra sanıklar Ahmet Polat ve Abdülhamit Polat'ın yüzlerinde maskeyle olay yerine döndüğü ve sanık Ahmet Polat'ın müşteki Kasım Kutluca'ya ateş ettiği kaydediliyor

İddianamede, sanıklardan Ahmet Polat'ın "tehdit", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 10 yıl 1 aydan 21 yıla kadar hapsi, Abdulhamit Polat'ın ise "mala zarar verme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 9 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapsi isteniyor.