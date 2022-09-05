Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan söndürüldü Güncel Haberler İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bereketzade Mahallesi Okçu Musa Caddesi'ndeki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Güncel Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer İtfaiye Beyoğlu Güncel Haberler

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