Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kamer Hatun Mahallesi Çatıkkaş Sokak'ta 4 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de söndürme çalışması başlattı. Yangın nedeniyle mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Kurtarılan iki kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür İtfaiye Beyoğlu Güncel Haberler

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