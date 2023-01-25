Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, evde bulunan bir kedi öldü. Güncel Kaynak: AA / Halis Akyıldız İtfaiye Beyoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.