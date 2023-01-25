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Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

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Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, evde bulunan bir kedi öldü.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

İtfaiye Beyoğlu Güncel Haberler

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