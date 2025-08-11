Beyoğlu'nda Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir kadın arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kişiyi yaralayan H.Ç. tutuklandı.

Beyoğlu'nda tartıştığı kadını ve kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde 26 Temmuz'da, biri kadın 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

H.Ç. ve M.Ü. isimli iki kadın arasında tartışma çıktığı, H.Ç'nin, M.Ü'yü bıçakla yaraladığı, kavgayı ayırmaya çalışan Ö.B. ve C.A'nın da bıçakla yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, H.Ç'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.