Beyoğlu'nda Beton Mikseri Devrildi
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Beyoğlu'nda virajı alamayan beton mikseri devrildi, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Mikserde bulunan beton yola döküldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beyoğlu'nda virajı alamayan beton mikseri devrildi, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi'nde Eminönü istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EMF 189 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak devrildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken mikserde bulunan beton yola döküldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.