Beyoğlu'nda Beton Mikseri Devrildi

BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yara almadan kurtulurken, mikserdeki betonlar yola döküldü.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi girişinde meydana geldi. Taksim'den Eminönü istikametine ilerleyen 34 EMF 189 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yara almadan kurtulurken, mikserdeki betonlar yola döküldü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de devrilen mikserin etrafında inceleme yaparak tedbir aldı. Devrilen mikser vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.