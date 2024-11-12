Beyoğlu'nda Balkon Çöktü, Kadın Saniyelerle Kurtuldu

BEYOĞLU'nda 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki balkonun duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları, yola ve bir otomobilin üstüne düştü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, eczaneye giren bir kadın ölümden saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 4 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan balkonun duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobilde büyük hasar meydana geldi. Balkonun çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, o sırada eczaneye giren bir kadın ölümden saniyelerle kurtuldu.

KADIN SANİYELERLE KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri, çökmenin yaşandığı alanda bariyerlerle önlem aldı. İtfaiye ekipleri, balkonun kalan kısımlarını kontrol etti. Vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

'BİRİ GEÇSE FELAKET OLURDU'

Olayla ilgili konuşan Mehmet Kubilay, "Burada otururken bir ses geldi kaza oldu sandık dışarıya baktık yok. Sonra bir baktık ki balkon eczanenin önüne düşmüş. İnsanlar kaçıştı sonra belediye geldi ve bariyer çekti. Allahtan kimse önümden geçmiyordu yaralı ve ölü yok. Biri geçiyor olsaydı felaket olurdu. Çünkü ileride okul var, insanlar burada altından geçip evlerine gidiyorlar. Arkadaşlar, bir kadının saniyelerle kurtulduğunu söyledi" dedi.