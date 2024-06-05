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Beyoğlu'nda Asayiş Uygulaması: 36 Eğlence Mekanına İşlem Yapıldı

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Beyoğlu'nda yapılan asayiş uygulaması kapsamında denetlenen 41 eğlence merkezinden 36'sı hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde tütün mamulleri tüketimi, canlı müzik izin belgesi eksikliği, güncel TAPDK belgesi olmaması ve sigortasız çalışanlar gibi ihlaller tespit edildi. Ayrıca, uygulama sırasında 603 kişiye genel bilgi taraması yapıldı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Beyoğlu'nda, asayiş uygulaması kapsamında denetlenen 41 eğlence merkezinden 36'sı hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 16.00-18.00 ve 19.00-21.00 arasında 4 farklı noktada, önce 40 personelin katılımıyla iki kez sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında 153 araç ve 51 motosiklet kontrol edilerek, 1 araca 1506 lira para cezası kesildi.

Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Çocuk Şubesi, Özel Güvenlik Denetleme Şubesi, Önleyici Hizmetler Şubesi, Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şubesi ve Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekiplerle 22.00-02.00 saatleri arasında 41 umuma açık eğlence mekanı denetlendi.

Uygulamada söz konusu iş yerlerinin bazılarında kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği, canlı müzik izin belgesi ile mesul müdürlük belgelerinin olmadığı, TAPDK belgesinin güncel olmadığı ve sigortasız çalışan olduğu tespit edildi.

Denetlenen 41 eğlence mekanından 36'sına işlem yapıldı.

Toplam 603 kişiye genel bilgi taraması yapılan uygulamada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beyoğlu TAPDK Güvenlik Polis Güncel Haberler

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