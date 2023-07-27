Beyoğlu'nda Arızalanan Motosiklete Tehlikeli Yardım

Beyoğlu'nda seyir halindeyken arızalanan motosikleti, bir diğer motosiklet sürücüsü ayağıyla destek vererek yardım etmeye çalıştı. Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda seyir halindeyken arızalanan motosikleti, bir diğer motosiklet sürücüsü ayağıyla destek vererek yardım etmeye çalıştı. Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Piyalepaşe Bulvarı üzerinde bir motosiklet arızalandı. Arızadan dolayı yoluna devam edemeyen motosikletli sürücüye bir diğer motosiklet sürücüsü, ayağıyla iterek yardım etmeye çalıştı. Akan trafikte motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, zaman zaman orta şeritte durma noktasına gelerek diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL