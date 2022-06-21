Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalan sanık: Arabada sadece boş bira kutusu vardı, çöpe atmak için bekletiyordum

BEYOĞLU'nda aracıyla otobüs durağına girerek, 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan sanık Ergün Gürdal, "Arabada sadece boş bir bira kutusu vardı ama, ben günlerdir çöpe atmak için bekletiyordum. Baygınlık geçirmemin sebebi hastalığım" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ergün Gürdal getirildi. Olayda yaralanan müştekiler ve hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"YEMİN EDERİM UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"

Savunma yapan sanık Ergün Gürdal, olay sırasında, yolda baygınlık geçirdiğini söyleyerek, "Ben kendime geldiğimde ambulans, polis, hepsi oradaydı. Böyle bir şey olmasını istemezdim, benim de ailem var. Kazanın olduğu gün, yemin ederim uyuşturucu madde kullanmadım. Arabada da sadece boş bir bira kutusu vardı ama, ben onu günlerdir çöpe atmak bekletiyordum. Baygınlık geçirmemin sebebi, hastalığım. Doktor bana 'Beyin tellerin birbirine değiyor' demişti. Ben normal, işinde, gücünde bir insanım. Böyle olsun istemezdim" dedi.

"ARACIN GELİŞİNİ HİÇ HATIRLAMIYORUM"

"ARACIN HIZLANDIĞINI GÖRDÜM"

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

KANINDA ESRAR BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel