Beyoğlu'nda aracının kontrolünü kaybedip yayalara çarptı: kaza kamerada

BEYOĞLU'nda direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücüsü yayalara çarparak iki kişiyi otomobilin kaputunda bir süre sürükledi.

BEYOĞLU'nda direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücüsü yayalara çarparak iki kişiyi otomobilin kaputunda bir süre sürükledi. Kaza anı ise saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Galata Bereketzade Mahallesi Galip Dede Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi.