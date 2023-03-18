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Beyoğlu'nda aracının kontrolünü kaybedip yayalara çarptı: kaza kamerada

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Beyoğlu'nda aracının kontrolünü kaybedip yayalara çarptı: kaza kamerada

BEYOĞLU'nda direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücüsü yayalara çarparak iki kişiyi otomobilin kaputunda bir süre sürükledi.

BEYOĞLU'nda direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücüsü yayalara çarparak iki kişiyi otomobilin kaputunda bir süre sürükledi. Kaza anı ise saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Galata Bereketzade Mahallesi Galip Dede Caddesi'nde  dün saat  21.00 sıralarında meydana geldi.

34 CZA 431 plakalı otomobil sürücüsü Tımarcı Sokaktan Galip Dede Caddesi'ne döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda yürüyenlere çarptı. Çarpmanın etkisi iki ile iki yaya otomobilin kaputunda bir süre sürüklendi. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan dubaların ardından binanın duvarına çarparak durabildi. İddialara göre otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü olay yerinden kaçarken kazayı gören çevredekiler hemen yayaların yardımına koştu. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı. Otomobilin dönüş yaptığı sırada  sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yayalara çarptığı anlar ve iki kişinin kaputun üzerinde bir süre gitmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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