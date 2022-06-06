BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA BEYOĞLU'nda 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. BEYOĞLU'nda 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Satılmış E., bıçakla saldırdığı Gülhacı'yı, kalbinden yaraladı. Gülhacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Satılmış E. gözaltına alındı. Cinayet anları kameraya yansıdı. Beyoğlu Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde, dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Gülhacı ile Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma yaşandı. Sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satılmış E. elindeki bıçakla 82 yaşındaki Gülhan'a saldırdı. Bıçaktan korunmaya çalışan Mustafa Gülhan tahta parçasıyla kendisini savundu. Kavga sırasında kalbinden yaralanan Gülhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Satılmış E. ise cinayeti işlediği bıçakla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Satılmış E., adliyeye sevk edildi. Cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü dökümü ----------------------- (Güvenlik kamerası) -Kavganın görüntüleri -Mustafa Gülhan'ın bıçaklanması Demirören Haber Ajansı / Güncel Beyoğlu kavga Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.