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Beyoğlu'nda Ahşap Bina Yangınında 87 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti

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Beyoğlu'nda çıkan yangında 87 yaşındaki Ali Aktepe hayatını kaybetti. Yangın, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Aktepe'nin cansız bedeni bulundu.

BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangında 87 yaşındaki Ali Aktepe hayatını kaybetti.

Yangın, 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yenişehir Mahallesi, Yaman Ali Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, hasta olduğu öğrenilen 87 yaşındaki Ali Aktepe binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Aktepe'nin cansız bedeni bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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