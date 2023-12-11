Beyoğlu'nda Ahşap Bina Yangınında 87 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın, 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yenişehir Mahallesi, Yaman Ali Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, hasta olduğu öğrenilen 87 yaşındaki Ali Aktepe binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Aktepe'nin cansız bedeni bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel