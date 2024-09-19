Beyoğlu'nda Ahşap Bina Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
Beyoğlu Kılıçali Paşa Sanatkarlar Caddesi'nde bir ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Binanın birinci katı alevler içinde devrilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Beyoğlu Kılıçali Paşa Sanatkarlar Caddesi'nde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi. Ekiplerin alev alev yanan binaya müdahalesi sürüyor.