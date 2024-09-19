Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda Ahşap Bina Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Kılıçali Paşa Sanatkarlar Caddesi'nde bir ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Binanın birinci katı alevler içinde devrilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beyoğlu Kılıçali Paşa Sanatkarlar Caddesi'nde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi. Ekiplerin alev alev yanan binaya müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu İtfaiye

Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı

Depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya'ya atandı
Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu! Masterchef'te bu hafta eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: EGM Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA başvuru ekranı! Valiler Kararnaması Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Eylül Resmi Gazete atama kararları BU SABAH CANLI İZLE! Show TV canlı izleme linki! Bu Sabah programının sunucuları kim? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne olacak? 19 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi? Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });