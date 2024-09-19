Beyoğlu'nda Ahşap Bina Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Beyoğlu Kılıçali Paşa Sanatkarlar Caddesi'nde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi. Ekiplerin alev alev yanan binaya müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel