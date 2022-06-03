Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu İstanbul Beyoğlu'nda tırın ağaca çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Beyoğlu'nda tırın ağaca çarpması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Bahariye Caddesi'nde seyreden tırın dorsesi bir ağaca çarptı. Dorse ağaca takılı kalırken, araç hareket kabiliyetini kaybetti. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapandı, trafikte yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, ağacı motorlu testereyle kesti. Dorsesi ağaçtan kurtulan tır, bölgeden ayrıldı. Ağaç parçaları iş makinesi yardımıyla kamyona yüklendi. Temizlik çalışmalarının ardından araç trafiği normale döndü. AA / İlyas Kaçar - Güncel Kasımpaşa Tragger Beyoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beyoğlu'nda ağaca çarpan tır trafik yoğunluğuna neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.