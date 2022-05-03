BEYOĞLU'NDA 97 GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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BEYOĞLU'NDA 97 GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'nda göçmenlerin yakalanması için denetim yapan polis ekipleri, 97 kişiyi gözetim altına aldı.

BEYOĞLU'nda göçmenlerin yakalanması için denetim yapan polis ekipleri, 97 kişiyi gözetim altına aldı. Denetimlerde yakalanan 37 Afganistanlı,18 Suriyeli,18 Pakistanlı, 8 Bangladeşli, 6 Filistinli ve diğer ülke vatandaşı 10 kişinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Öte yandan 29 kişiye de çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle toplam 8 bin 33 TL para cezası verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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