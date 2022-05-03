BEYOĞLU'NDA 97 GÖÇMEN YAKALANDI

BEYOĞLU'nda göçmenlerin yakalanması için denetim yapan polis ekipleri, 97 kişiyi gözetim altına aldı. Denetimlerde yakalanan 37 Afganistanlı,18 Suriyeli,18 Pakistanlı, 8 Bangladeşli, 6 Filistinli ve diğer ülke vatandaşı 10 kişinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Öte yandan 29 kişiye de çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle toplam 8 bin 33 TL para cezası verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel