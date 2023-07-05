Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangını evde yaşayan küçük çocukların çıkardığı iddia edildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada korkutan yangın

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülürken yangını evde yaşayan küçük çocukların çıkardığı iddia edildi.

Yangın saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Bey Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangının çıktığı yerde yaşayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen aile ise olaydan yara almadan kurtuldu. Yangını, evde yaşayan ailenin küçük çocuklarının çıkardığı iddia edildi. Yangının büyüklüğü ise vatandaş kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.