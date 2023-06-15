Beyoğlu'nda 400 litre sahte içki ele geçirildi

Beyoğlu'ndaki bir evde yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin Beyoğlu'nda yürüttükleri çalışmalarda, Bülbül Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki imal edildiği belirlendi.