Beyoğlu'nda 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocatepe Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre söndürüldü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel