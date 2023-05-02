Beyoğlu'nda 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocatepe Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre söndürüldü.