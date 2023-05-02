Beyoğlu'nda 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Aşıklar Sokak'taki 4 katlı binada çıktı. Binanın dördüncü katında bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede kattaki daireyi sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.