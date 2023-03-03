Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada oturanlardan bazıları mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti.

Yangın saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kamerhatun Mahallesi Çatıkkaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. Katında çıktı. Yoğun duman nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri öğrenilen iki kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.