Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda binanın üçüncü katından üst kata sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda binanın üçüncü katından üst kata sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıahmet Mahallesi Yenibostan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler en üst kata da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen engelli kadın, çevredekiler tarafından evden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerindeki ambulansta yapılan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, yangında panikleyen bina sakinlerine de müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Bina sakinlerinden Akif İnan, ailesini tahliye ettikten sonra yoğun dumanın olduğu evine tekrar girerek iki muhabbet kuşunu da kurtardı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İtfaiye, Beyoğlu, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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