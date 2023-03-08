Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Piyalepaşa Mahallesi Çınarlı Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de söndürme çalışması başlattı. Yangın nedeniyle dairede mahsur kalan bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür İtfaiye Beyoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.