Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın Panik Yaratı

BEYOĞLU'nda 3 katlı bir binanın en üst katındaki daire henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın, cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.