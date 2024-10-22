Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın Panik Yaratı

Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın Panik Yaratı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir dairede çıkan yangın kısa süreli panik yarattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

BEYOĞLU'nda 3 katlı bir binanın en üst katındaki daire henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın, cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Beyoğlu 3-sayfa Güncel Yaşam Olay

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği 'Umut hakkı' nedir?

Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği "Umut hakkı" nedir?

 Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Öcalan çıkışı Türkeş'in kızını küplere bindirdi
Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.