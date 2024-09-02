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Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri, binanın ikinci katında mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu kurtardı. Yangın, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keçecipiri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın ikinci katında mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu kurtardı.

Bu kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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