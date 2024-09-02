Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü
Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri, binanın ikinci katında mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu kurtardı. Yangın, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Keçecipiri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri binanın ikinci katında mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu kurtardı.
Bu kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulundu.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan, yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.