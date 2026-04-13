Beyoğlu'nda bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Beyoğlu'nda bulunan bir apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale yapıldı.
Bülbül Mahallesi Karaca Sokak'ta binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog