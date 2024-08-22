Beyoğlu'nda 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Beyoğlu'nda, aracında 2 ton kaçak midye ele geçirilen sürücüye para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçlarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kabataş Sahili'nde yasal olmayan yollarla denizden çıkarılan midyelerin bir araca yüklendiğini gören ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.

Şüpheli Ö.A'nın kullandığı araçta 95 çuval içerisinde yaklaşık 2 ton midye ele geçirildi.

Şüpheliye, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 26 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen midyeler canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrar denize bırakıldı.