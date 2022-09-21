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Son dakika haber... Beyoğlu'nda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

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Son dakika haber... Beyoğlu'nda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Beyoğlu'nda, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir restoran önünde yol verme nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan M.A, E.E. ve M.A.E. hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgada silah kullandığını tespit ettiği ve yaralılar arasında bulunan E.E. ile B.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Görüntülerde, kavga eden iki kişiden birinin silahla ateş etmesi, motosikletle gelen bir kişinin de kaçan kişileri kovalaması yer alıyor. Caddede başlayan silahlı kavgada, ateş eden kişilerin ara sokaklara doğru kaçması da görüntülere yansıyor.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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