BEYOĞLU'NDA 18 YAŞINDAKİ ZUHAL'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN POLİSE TAHLİYE

Kaptanpaşa Mahallesi, Yay Sokak'ta 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etti ve ölümüne neden oldu. Savcılıkça hazırlanan iddianamede polis memuru Alper D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. Polis Alper D.'nin "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu polis Alper D. ve ölen Zuhal Ebrar Yıldız'ın anne ve babası yakınlarıyla birlikte katıldı. Hakim, keşif sonrasında hazırlanan raporun ve olay yerine ait görüntülerin içeriğinin incelendiği raporların dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, sanık polis memuru Alper D.'nin üç kez ateş ettiği, Alper D.'nin motosikletin lastiğine ateş ettikten sonra bir toz tabakasının havaya kalktığı ve o sırada Zuhal Ebrar Yıldız'ın yere düştüğü belirtildi.

GASPÇILAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümünün gerçekleştiği gün polis tarafından aranan ve gasp suçundan tutuklanan sanıklar tanık olarak dinlendi. Tanık Hüseyin Yetkin ifadesinde, "Gasp olayı ile ilgili aracın sahibi geldi sandım. Merdivenden inen şahıs polis olduğunu söylemedi. Doğrudan elini beline götürdü. Silahı çıkarıp bize doğrultunca biz de motorlarımızla sola doğru manevra yaptık. Polis 'dur' diye kesinlikle ikazda bulunmadı bize. Farları yaktık, üzerimizde silah, bıçak gibi suç aleti yoktu kesinlikle. Akşam sularıydı, güneş batmıştı. Ama merdivenin önü aydınlıktı. Sokak lambaları yanıyordu. Sola doğru gitmeye başladık. Döndüğümüz yer de aydınlıktı. Bizim arkamızdan bir şarjör mermi boşaltıldı. 10-13 silah sesi duydum arkamızdan. Atış uyarı atışı değildi canımıza kast etmek amacıyla açılan bir ateşi. Zuhal Ebrar kardeşimiz bizim mahallenin kızıdır. 'Ah' diyerek birinin yere düştüğünü duydum. Bu sırada silah ateşlenmeye devam edince ben durup yardım edemedim. Kaç kişinin ateş ettiğini bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"2-3 ŞARJÖR BOŞALTTILAR"

"PİŞMANLIK GÖSTERSE ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇECEKTİK"

TAHLİYEYE TEPKİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık polis Alper D.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına genç kızın ailesi tepki gösterdi. Duruşma çıkışında ise aile yakınlarıyla polis ve güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yakınlarından biri "Yaşamadan ölmeyin inşallah" derken, bir diğeri "Normal vatandaş olsa katil diye damga yer burada, devletin memuru diye mi koruyorsunuz" diyerek bağırdı.