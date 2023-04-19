Beyoğlu'nda 18 yaşındaki Zuhal'i vuran polisin 9 yıla kadar hapsi istendi

BEYOĞLU'nda 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede polis memuru A.D.'nin "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada yağma şüphelileri ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşunun, genç kızın sırtına isabet ettiği ve ölümüne neden olduğu olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

KAMERA ÇÖZÜMÜ İDDİANAMEDE YER ALDI

"KARANLIK BİR YOLDU ÖLEN ŞAHSIN GEÇTİĞİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ