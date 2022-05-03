BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI - Haberler

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BEYOĞLU'NDA 16 KİŞİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI'NDAN GÖALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 17.35'te İstiklal Caddesi'nde terör örgütü propagandası yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Toplanan grubun terör örgütü propagandası yaparak, Bölücübaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 16 kişi hakkında Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Terör Örgütü, Polis, Güncel, Haberler

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