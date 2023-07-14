Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Güncel Haberler

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde şehitleri çeşitli etkinliklerle anıyor. Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflar ve video gösterisi büyük ilgi gördü.

BEYOĞLU Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde şehitleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıyor. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında bu akşam 21.15 sıralarında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı. <'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla gerçekleştirilen ekinliklerin İstanbul'daki en önemli merkezlerinden birisi Beyoğlu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Demokrasi Beyoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title