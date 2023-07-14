Beyoğlu'nda 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde şehitleri çeşitli etkinliklerle anıyor. Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflar ve video gösterisi büyük ilgi gördü.

BEYOĞLU Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde şehitleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıyor. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında bu akşam 21.15 sıralarında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı. <'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla gerçekleştirilen ekinliklerin İstanbul'daki en önemli merkezlerinden birisi Beyoğlu oldu.