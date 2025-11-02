Beyoğlu'nda 13 Yaşındaki Çocuğun Bıçakla Yaralanması: Şüpheliye Adli Kontrol
Beyoğlu'nda, 13 yaşındaki E.D'nin arkadaşını bıçakla yaralaması sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Yaralı M.A. hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Beyoğlu'nda tartıştığı 13 yaşındaki arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Hacıahmet Mahallesi'nde, okul çıkışında sokakta tartıştığı sınıf arkadaşı M.A'yı henüz bilinmeyen nedenle bıçakla boğazından yaralayan aynı yaştaki E.D'nin, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyoğlu'nda 31 Ekim'de, arkadaşının boğazından bıçakla yaraladığı M.A, koşarak olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, şüpheli E.D. de polis ekiplerince yakalanmıştı.