Beyoğlu'nda 12 kapkaç olayının faili tutuklandı

Beyoğlu'nda gerçekleşen 12 farklı kapkaç olayının faili olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti. Abet T., hem kapkaç olaylarının hem de motosiklet hırsızlığının şüphelisi olarak gözaltına alındı.