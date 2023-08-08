Beyoğlu'nda 12 kapkaç olayının faili tutuklandı
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Beyoğlu'nda gerçekleşen 12 farklı kapkaç olayının faili olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti. Abet T., hem kapkaç olaylarının hem de motosiklet hırsızlığının şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda, 12 farklı kapkaç olayının faili olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ilçede motosikletle kapkaç yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, motosikletli 2 şüphelinin, yanına yaklaştıkları kişilerin ellerindeki telefonu alıp kaçtığını belirledi.
Çalıntı olduğu tespit edilen motosikletin izini süren ekipler, şüphelilerden Abet T'yi (19) gözaltına aldı. Şüphelinin, 12 farklı kapkaç olayının yanı sıra motosiklet hırsızlığının şüphelisi olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abet T. tutuklandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.