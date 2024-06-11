Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nden Babalar ve Çocukları Türk Musikisi Konseri

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin İstanbul Valiliği himayesinde hazırladığı, öğretmen, öğrenci ve velilerin çeşitli besteleri seslendirdiği "Babalar ve Çocukları Türk Musikisi" konseri Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde gerçekleşti.

Öğrencilerin babaları ile çeşitli enstürmanlar çalarak klasik Türk müziğinden çeşitli eserleri seslendirdiği etkinlikte, öğretmenler de konsere eşlik etti.

Konserin açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, okulun ve mevlevihanenin inşaat sürecini hatırladığını belirterek "Bina yapmak kolay ama o binalarda insanları eğitmek çok zor. Özellikle Roman sahasında onların ihtiyaçlarını karşılamak, dertlerine derman olmak bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. 2020 yılından itibaren İstanbuldaki Roman kardeşlerimizin sorunlarıyla ben ilgileniyorum. Konumuz müzik, Roman deyince de aklımıza müzik geliyor. Sizlerin doğuştan gelen yeteneklerini, evlatlarımızla birlikte izlemek çok keyifli. İlle de roman olsun." dedi.

Konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan okul müdürü Muhammet Kerem Öncel de okulun Türk müziği üzerine açılan 3 tematik okuldan biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Devletimizin müziğe verdiği önemle ortaya çıkan bir okul. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı en az bir enstrümanı gayet güzel çalabiliyor. Önümüzdeki sene de inşallah ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bugün 6-7 babayı çocuklarıyla beraber aynı sahnede göreceğiz. Öğrencilerimizin geleceği, ailelerimizin düzeni açısından biz bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü maalesef aileler arsında sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Ebeveynler ile evlatlar arasında sıkıntılar yaşanıyor ama biz buna farklı bir açıdan yaklaşıp güzellik olsun düşüncesiyle bu programı icra ettik."

Lisenin öğretmenlerinden, ses sanatçısı Ali Mert Paşalı ise öğrenciler ile aileleri aynı sahnede görmenin mutluluk verici olduğunu aktararak, "Öğrencilerimiz de bu konser için çok heyecanlı. Çok güzel hazırlandılar. Biz de onlarla söylemekten çok mutluyuz. Aileler ve onların çalışma düzeninde hazırlanmak biraz zor oldu. Bir araya gelmek aileleri de heyecanlandırdı ve hep beraber emek verdik. Çocuklarımız müziği bilerek okulumuza geliyor. Birçoğu müzisyen ailelerin çocukları. İnşallah onları önümüzdeki yıllarda devlet konservatuvarında göreceğiz." şeklinde konuştu.