Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi İlk Mezunlarını Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da açılan Türk müziği okulu, ilk mezunlarını Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde düzenlenen mezuniyet konseri ile kutladı. Protokol üyeleri ve öğrenci ailelerinin katıldığı etkinlikte, okul müdürü ve İstanbul Vali Yardımcısı konuşma yaptı.

İstanbul'da 2021 yılında açılan Türk müziği okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde "Aile Yılı" çerçevesinde "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programı düzenlendi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak ile Beyoğlu'ndaki okul müdürleri, rehber öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Atlı, lisenin Türk müzik ve kültür dünyasına pek çok müzisyen ve sanatkar kazandıracağına inandığını belirterek, ilk mezunları tebrik etti.

Bir süre sonra Kayseri'de göreve başlayacağını hatırlatan Atlı, "Ancak telefonum her zaman açık, sizlerin yanında olacağım. Öğrencilerimize, Roman kardeşlerimize her zaman destek vereceğim." dedi.

Okul Müdürü Muhammed Kerem Öncel de ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Devletimizin çok büyük önem ve destek vererek açtığı bu okul, inanıyorum ki dünya çapında güzel ahlaklı hanımefendi ve beyefendi müzisyenlerin yetişmesine vesile olacaktır. Bu vesileyle okulumuzun açılmasında ve devamında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Çıtlak ise öğrenci ve ailelerini tebrik ederek, dede, baba ve torun üç kuşak müzisyenlerle birlikte ilahi söyledi.

Program, protokol üyeleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
ABD Başkanı Trump: Hamaney'i şimdilik ortadan kaldırmayacağız

Trump, Hamaney'i açık açık tehdit etti: Şimdilik öldürmeyeceğiz ama...
ABD Başkanı Trump: İran hava sahasında tam kontrol sağladık

Trump'tan felaketin habercisi gibi sözler: İran'da tam kontrol bizde
Almanya Başbakanı Merz'den itiraf gibi açıklama: Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş

Alman liderden İsrail itirafı: Yaptığı hepimiz için kirli bir iş
Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa

Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Gareth Bale futbola geri dönüyor! İşte o sürpriz takım

Bale futbola beklenmedik şekilde döndü! İşte o sürpriz takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.