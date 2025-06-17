Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

İstanbul'da 2021 yılında açılan Türk müziği okulu Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde "Aile Yılı" çerçevesinde "Dededen Toruna Sene Sonu ve Mezuniyet Konseri" programı düzenlendi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak ile Beyoğlu'ndaki okul müdürleri, rehber öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Atlı, lisenin Türk müzik ve kültür dünyasına pek çok müzisyen ve sanatkar kazandıracağına inandığını belirterek, ilk mezunları tebrik etti.

Bir süre sonra Kayseri'de göreve başlayacağını hatırlatan Atlı, "Ancak telefonum her zaman açık, sizlerin yanında olacağım. Öğrencilerimize, Roman kardeşlerimize her zaman destek vereceğim." dedi.

Okul Müdürü Muhammed Kerem Öncel de ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Devletimizin çok büyük önem ve destek vererek açtığı bu okul, inanıyorum ki dünya çapında güzel ahlaklı hanımefendi ve beyefendi müzisyenlerin yetişmesine vesile olacaktır. Bu vesileyle okulumuzun açılmasında ve devamında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Çıtlak ise öğrenci ve ailelerini tebrik ederek, dede, baba ve torun üç kuşak müzisyenlerle birlikte ilahi söyledi.

Program, protokol üyeleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.