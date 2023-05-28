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Beyoğlu Kasımpaşa'da Vatandaşlar Seçim Coşkusu

Güncel Haberler

İstanbul'da kesin olmayan sonuçlara göre kutlamalara başlandı. Beyoğlu Kasımpaşa'da vatandaşlar seçim coşkusu. Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. Tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre ellerine Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu yer olan Beyoğlu Kasımpaşa'ya gelmeye başladı. Kasımpaşa İskele Meydanı'nı dolduran vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. Kimi vatandaşlar da konvoy oluşturdu.

Beyoğlu Kasımpaşa'da vatandaşlar seçim coşkusu

İSTANBUL - İstanbul'da kesin olmayan sonuçlara göre kutlamalara başlandı. Ellerinde Türk Bayrağı, AK Parti bayrağı alan vatandaşlar meydanları doldurmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. Tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre ellerine Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu yer olan Beyoğlu Kasımpaşa'ya gelmeye başladı. Kasımpaşa İskele Meydanı'nı dolduran vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. Kimi vatandaşlar da konvoy oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Güncel

Kasımpaşa İstanbul AK Parti Güncel Haberler

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