Beyoğlu Kasımpaşa'da Vatandaşlar Seçim Coşkusu

İstanbul'da kesin olmayan sonuçlara göre kutlamalara başlandı. Beyoğlu Kasımpaşa'da vatandaşlar seçim coşkusu. Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. Tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre ellerine Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu yer olan Beyoğlu Kasımpaşa'ya gelmeye başladı. Kasımpaşa İskele Meydanı'nı dolduran vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. Kimi vatandaşlar da konvoy oluşturdu.