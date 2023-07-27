Beyoğlu Karaköy'de Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Ihlamur Ağacı Devrildi

Beyoğlu Karaköy'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ıhlamur ağacı devrildi. O sırada kafede bulunanlar ağacın altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ıhlamur ağacı rüzgardan dolayı devrildi. Turistlerin yoğun olduğu sokakta büyük bir faciadan dönüldü. O sırada kafede bulunanlar devrilen ağacın altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

"Kalabalık değildi, tek tesellimiz bu"

Ağacın altından kalmaktan son anda kurtulan Nisa Nur Bayram, "Biz burada patronla birlikte oturuyorduk. Daha sonra ağaçtan çatırtı sesleri geldi, sonra devrildi. Biz de buradan kaçmaya çalıştık. Uzun yıllardır burada olan bir ağaçtı. Tabi ki ister istemez kaçmaya çalıştık. Belediyeden gelen ekipler, ağacı kesip kaldırdılar. Bizde çok şükür bir şey yok. Hiç kimse yoktu zaten, sadece biz vardık. Ağaç direkt buraya devrildi. Biz de altından kaçtık. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Ağaç, hem yaşlıydı hem de lodos vardı. Baya bir rüzgar vardı, tenteler falan da sallanıyordu. Sabah saatlerinde burası daha sakin oluyor. Kalabalık değildi, tek tesellimiz bu" dedi. - İSTANBUL