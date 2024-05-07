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Beyoğlu Halıcıoğlu durağında metrobüsten duman çıkması

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Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs, Halıcıoğlu durağına geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkması sonucu yolcular tahliye edildi. Olayın ardından seferler normale döndü.

Beyoğlu Halıcıoğlu durağında bir metrobüsten dumanların çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Söğütlüçeşme- Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs, Halıcıoğlu durağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanların metrobüsün içine yayılması sonucu yolcular araçtan tahliye edildi.

Olay sırasında metrobüs durağında kısa süreli yoğunluk oluştu.

Aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından aksayan seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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